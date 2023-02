13:29

Vanessa Fidalgo

Bárbara Parada e Miguel Vicente, o mais recente 'casalinho' do programa da TVI 'Big Brother', chegou ao fim, mas parece que nem tudo foram rosas neste afastamento.



", lançou.

O namoro entreDepois de ambos terem anunciado o ponto final na relação nas redes sociais e apagado as respetivas fotos em conjunto, Bárbara Parada voltou esta quarta-feira a dirigir-se aos seus fãs, mostrando que tudo não terá passado mesmo de uma estratégia do algarvio para vencer o jogo.Afirmando, primeiro, que acredita no amor, a jovem dirigiu-se assim a uma crítica de um seguidor:

Fontes próximas do algarvio já tinham garantido à 'TV Guia' que o romance estava por um fio, devido à conversa de Miguel Vicente com Cristina Ferreira na TVI, onde deu a entender que, a qualquer instante, o namoro podia terminar, algo que não terá agradado nada a Bárbara Parada.