Bárbara Taborda surge apaixonada ao lado do novo namorado

10:44

Bárbara Taborda vive dias de felicidade ao lado do novo namorado. Foi através das redes sociais que a ex-concorrente do 'MasterChef' da TVI fez saber que está apaixonada.

Na imagem partilhada, a criadora de conteúdos digitais surge a beijar o namorado, cuja identidade não é revelada. Na praia de Tróia, o casal surge ao lado de uma embarcação, onde terão dado um passeio.

"Domingo", escreveu na legenda da imagem, acompanhando de um emoji com forma de coração.

A autora da rubrica de lifestyle Be my Guest é mãe de Constança, de 13 anos, fruto da relação com Tiago Roquette, e de Benjamin, de 5, fruto da relação com Bruno Alvarez de Tristão. A última relação conhecida da relações públicas foi com Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto.