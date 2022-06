Bárbara Tinoco declara a paixão em dia de festa Cantora vive dias apaixonados com músico russo Feodor Bivol, que estudou em Portugal e o elegeu como lugar para viver

01:30

Ana Maria Ribeiro

A cantora Bárbara Tinoco usou as redes sociais para se declarar ao namorado, o músico russo Feodor Bivol, com quem mantém uma relação discreta, longe dos olhares públicos. Na sexta-feira, 17, dia em que o guitarrista fazia anos, a mentora do programa ‘The Voice Kids’ fez-se fotografar ao lado do artista e, na legenda da publicação, escreveu: "Parabéns, meu bichinho." Acrescentou ainda uma frase em russo, que se traduz por: "Parabéns, amo-te muito, meu passarinho." A compositora portuguesa assumiu esta paixão no mês passado, quando, a propósito da cerimónia de entrega dos Prémios Play, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em que esteve com Feodor, escreveu: "Sim, somos este casal que se veste a condizer."



Feodor Bivol nasceu e cresceu na Rússia mas fixou-se em Portugal há vários anos e foi em Lisboa que se formou em Música, na variante Jazz, na Escola Superior de Música de Lisboa. Tem também um mestrado em Ensino de Música.

