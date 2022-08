Barbra Streisand mandou clonar a cadela

Barbra Streisand

01:30

Vanessa Fidalgo

Barbra Streisand é talvez a estrela que melhor interiorizou o lema "se você quer ser tratado como uma estrela, comporte-se como uma". O Mundo rendeu-se ao seu talento mas a verdade é que excentricidades também não lhe faltam. Ora vejamos: Barbra gosta tanto dos seus cães que, em 2018, mandou clonar a sua cadela, Samantha, que morreu em 2017 após viver 17 anos com a artista. Do legado genético, nasceram dois novos filhotes: Miss Scarlett e Miss Violet. Já em 2003, a cantora apresentou uma versão da mítica música ‘Smile’ no programa de Oprah Winfrey e exigiu que durante a atuação fosse projetado numa tela gigante um vídeo dos seus falecidos companheiros caninos. Escusado será dizer que o programa acabou com toda a audiência a chorar.



Em casa, Streisand tem uma sala reservada para todos os prémios que conquistou em 60 anos de carreira. Faz sentido: o seu currículo inclui dois Óscares, dez Grammys, nove Globos de Ouro, cinco Emmys, quatro Peabodys e um Tony, para lembrar apenas os mais importantes.