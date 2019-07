Barriga de grávida de Claúdia Viera já se nota

A atriz da estação de Paço de Arcos rumou até Formentera, Ibiza, juntamente com o namorado, João Alves, a filha Maria e alguns amigos.A ex-namorada de Pedro Teixeira, que está, pela segunda vez, grávida de uma menina, deliciou os fãs ao mostrar o tamanho da barriga. Mesmo estando de férias, a atriz, que é adepta de uma vida saudável, não descura o exercício físico e revelou, nas suas redes sociais, que continua a praticar desporto."Mini treino feito. Bom Domingo", escreveu na publicação. Em relação a Maria, de nove anos, Cláudia já contou que a filha está radiante com o facto de ir ter uma irmã."A Maria é muito maternal e vai ser uma mana incrível", revelou. Caetana é fruto do amor de Cláudia com João.Cláudia Vieira é uma das nomeadas do passatempo Sexy Vidas na categoria TV. Este é um passatempo que já se tornou um clássico da estação mais quente do ano. Os leitores apenas têm de escolher os seus nomes preferidos e votar neles. Cada chamada tem um custo de 0,60€+IVA.