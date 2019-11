Barriga de Sara Matos levanta rumores de gravidez

Recorde-se que Cláudia Vieira está na reta final da gravidez, fruto da união com o empresário João Alves.

Uma nova fotografia de Sara Matos, tirada no elevador, fez disparar os alarmes.e os comentários dos fãs não tardaram em surgir.Foram muitos os seguidores que questionaram a namorada de Pedro Teixeira em relação a uma eventual gravidez. Sara manteve o silêncio sobre o assunto, mas a verdade é que ao longo dos últimos tempos tem falado, em várias entrevistas, sobre o desejo de ser mãe.Também Pedro Teixeira - que já é pai de uma menina, Maria, em comum com Cláudia Vieira - revelou que tem vontade de voltar a viver a aventura da paternidade e que não tem preferência em relação ao sexo do bebé.Os rumores ganham ainda mais consistência depois de Sara Matos ter revelado que ela e Pedro Teixeira se mudaram recentemente para uma casa nova.Juntos há vários anos, Sara Matos e Pedro Teixeira já não escondem finalmente o amor, depois de nos primeiros tempos terem mantido o namoro em segredo, uma vez que os dois se apaixonaram quando o ator ainda mantinha uma relação com Cláudia Vieira. Agora que as polémicas do passado foram ultrapassadas, o casal pode estar prestes a dar um novo passo na relação.