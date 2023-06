‘Barrigão’ Kelly Bailey é alvo de elogios Casal de atores está à espera do primeiro filho.

Kelly Bailey

Foto: Direitos Reservados

01:30

A desfrutar de uns dias de descanso na Comporta com o namorado, Lourenço Ortigão, Kelly Bailey partilhou no Instagram algumas fotos em que exibe o seu ‘barrigão’ de grávida. A publicação não passou despercebida. "És tão perfeita", comentou a atriz Ana Marta Ferreira; "Meu peixinho lindo", escreveu Joana Ribeiro; "Tão linda", disse Maria João Bastos.



Recorde-se que o casal de atores está à espera do primeiro filho.

