Barulhos de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida incomodam colegas Colegas advertiram Bruno e Liliana devido ao ruídos noturnos debaixo dos lençóis. Casal foi dormir para o chão.

01:30

A relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida está cada vez mais ‘quente’. A troca de beijos na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) evoluiu para carícias debaixo dos lençóis e os barulhos noturnos têm incomodado os colegas do reality show. Marta Gil e Catarina Siqueira queixaram-se dos barulhos que o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal e a cantora fizeram durante a noite e apelaram a Liliana para que a situação não se repita. “Tanto eu como a Catarina sentimo-nos um bocado desconfortáveis. Não sou ninguém para decidir aquilo que tu queres fazer, mas falta um mês para bazar daqui. Preferia que não voltasse a acontecer, e somos todos adultos... aguentem-se”, pede Marta, sem papas na língua.



Face às queixas dos colegas, Bruno e Liliana decidiram afastar-se dos colegas e dormir no chão. Ao acordar, mostraram-se bem-dispostos e cúmplices. “Gostaste?”, questionou Bruno. “Sim! Gostei, mas doeu-me um bocado o corpo a meio da noite”, respondeu a cantora sobre a noite.

