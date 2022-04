‘Batalha’ de talento e ousadia nos Grammy Awards em Las Vegas

01:30

Carolina Cunha

Em Las Vegas (EUA), a passadeira vermelha estendeu-se, no domingo, para os maiores nomes da música, na 64ª edição dos Grammy Awards. Além do talento, também o brilho, a exuberância e o glamour marcaram presença na cerimónia. Dua Lipa foi uma das figuras da noite, ao eleger um vestido vintage da Versace, idêntico ao que Cindy Crawfor usou em 1992 para uma gala dos prémios MTV Video Music Awards. Já Lady Gaga surpreendeu com um visual bastante mais discreto do que é seu hábito. A cantora e atriz optou por um vestido de estilo clássico, preto e branco, com o qual deixou evidente toda a sua elegância e glamour.