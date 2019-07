Batizado de Archie à porta fechada. Harry e Meghan exigem cerimónia privada

Cerca de









A medida de 'proteção' dos duques de Sussex está a gerar alguma controvérsia entre os britânicos e os especialistas chegam a afirmar que o casal real corre o risco de perder muitos fãs com tantas medidas de afastamento do público.



As fotografias da ocasião serão publicadas, posteriormente, nos diferentes meios de comunicação social e na conta oficial de Instagram do casal.





será realizada numa capela privada no interior do Castelo de St. George, onde Harry e Meghan se casaram em maio de 2018.A medida de 'proteção' dos duques de Sussex está a gerar alguma controvérsia entre os britânicos e os especialistas chegam a afirmar que o casal real corre o risco de perder muitos fãs com tantas medidas de afastamento do público.As fotografias da ocasião serão publicadas, posteriormente, nos diferentes meios de comunicação social e na conta oficial de Instagram do casal.

dois meses depois do nascimento de Archie aproxima-se a data do batizado do primeiro filho do príncipe Harry e de Meghan Markle.As medidas de segurança e proteção já foram tomadas eque