BBC doa lucros obtidos com Diana

Princesa Diana

Foto: Direitos reservados

01:30

A BBC doou 1,6 milhões de euros, o lucro gerado com as vendas da polémica entrevista que a princesa Diana deu, em 1995, a Martin Bashior, no programa ‘Panorama’, a instituições de solidariedade.









No ano passado, foi noticiado que o apresentador teve um comportamento questionável com Lady Di, tendo usado documentos falsos para persuadi-la a dar a entrevista.

Ao longo do programa, a mãe de Harry e William, que morreu num trágico acidente há 25 anos, fez declarações polémicas sobre o seu casamento com Carlos, acusando-o de a trair com Camilla Parker-Bowles. “Éramos três neste casamento, por isso estava um pouco lotado”, afirmou.





A estação britânica já tinha pedido desculpas pelo comportamento de Martin Bashior.