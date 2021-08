Beatriz Barosa assume namoro com Manuel Marques

01:30

"Estás muito giro... Mas a fotógrafa também não se portou mal!". As palavras são de Beatriz Barosa, de 24 anos, para o seu mais-que-tudo Manuel Marques, de 46, foram partilhadas nas redes sociais em comentário a uma foto que este partilhou, e denunciam a paixão que os dois atores estão a viver. Manuel não se mostrou indiferente ao comentário da amada e retribui-lhe o carinho com corações.Esta foi a primeira declaração de amor pública que o casal fez, embora continue a optar por viver a relação o mais resguardada possível.Beatriz e Manuel já regressaram às gravações da novela ‘Festa é Festa’ (TVI), mas os últimos dias foram dedicados um ao outro. O casal passou as suas primeiras férias em conjunto, após terem começado a namorar há mais de dois meses. Primeiro, estiveram no Algarve, depois em Setúbal, terra natal do ator.Com o casal apaixonado estiveram também as filhas de Manuel, Inês e Elisa, do casamento com Ana Martins.