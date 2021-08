Beatriz Barosa assume relação com Manuel Marques

Estás muito giro ... Mas a fotógrafa também não se portou mal!", brincou Beatriz Barosa.



Juntos há cerca de três meses,, de 46 anos, ede 24, já não escondem o quão estão felizes. O casal aproveitou uma pausa que houve nas gravações de 'Festa é Festa', da TVI, eEste domingo, o ator partilhou uma fotografia tirada pela sua mais-que-tudo e a jovem não resistiu à partilha e comentou a publicação.Parco nas palavras, Manuel Marques mostrou-se apaixonado pelas palavras da sua amada e deixou vários corações em resposta ao seu comentário.Recorde-se que o ator colocou um ponto final no seu casamento com Ana Martins, com quem mantinha uma relação há quase 20 anos, e com quem tem duas filhas, para viver o seu amor com Beatriz Barosa, que conheceu nas gravações da trama 'Festa é Festa'.