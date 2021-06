Beatriz Barosa faz tabu sobre paixão por Manuel Marques

Esta sexta-feira,foi convidada de Manuel Luís Goucha, no programa das tardes da TVI, onde falou sobre a sua vida pessoal e de atriz... mas houve umA jovem falou sobre o seu percuso enquanto atriz e de como foi passar a ser independente aos 18 anos quando saiu da Invicta para ir para Lisboa atrás do seu sonho., recordou.Longe dos pais e da irmã, Beatriz Barosa confessou que sente muitas saudades da família., afirmou ao apresentador. Manuel Luís Goucha preparou várias surpresas para a nova namorada de Manuel Marques e surpreendeu-a com vídeos da família.Beatriz Barosa acabou por revelar que, para além de ser atriz, tem um projeto com o pai., surpreendeu ao revelar.Por explicar ficou a sua recente história de amor com o ator, de 46 anos, por quem se apaixonou na novela 'Festa é Festa'. Apesar de ter falado sobre vários aspetos da sua vida, a relação com Manuel Marques nunca foi abordada por Manuel Luís Goucha nem esclarecida pela jovem, de 24 anos.Recorde-se que Beatriz Barosa e Manuel Marques conheceram-se há três meses nas gravações da novela 'Festa é Festa'. A paixão foi crescendo e os dois já estão a namorar e a viver juntos.