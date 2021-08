Beatriz Barosa já conhece filhas de Manuel Marques

Jovem atriz felicitou Inês pela sua dedicação às artes. Humorista afasta namorada das férias em família no Algarve.

André Filipe Oliveira

O namoro entre Manuel Marques, de 46 anos, e Beatriz Barosa, de 24, vai de vento em popa. A união é cada vez mais sólida e o ator já não se coíbe de se mostrar em público ao lado da jovem atriz. Agora, Beatriz ‘descaiu-se’ nas redes sociais e revelou que já conheceu as filhas do companheiro, Inês e Elisa, fruto da relação de mais de uma década deste com Ana Martins.









A interprete de Ana Carolina em ‘Festa é Festa’ (TVI) mostrou-se rendida ao perfecionismo da filha mais velha do humorista, que é uma fã confessa de desenho. “Fico sempre fascinada! Que talento”, escreveu como legenda de uma publicação nas redes sociais, onde partilhou um dos trabalhos da menina.

Entretanto, Manuel Marques rumou com as duas filhas para o Algarve para umas férias em família. Beatriz ficou de fora desta viagem e encontra-se por Lisboa, para onde se mudou em definitivo há cerca de meio ano.





Recorde-se que Manuel Marques e Beatriz Barosa estão juntos há cerca de dois meses. O ator anunciou o fim da relação com Ana no início de junho.