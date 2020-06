Beatriz Batarda recorda Bernardo Sassetti no dia em que completaria 50 anos

A atriz Beatriz Batarda utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-marido, Bernardo Sassetti, que comemoraria 50 anos esta quarta-feira. O pianista, que morreu na praia do Albano, em Cascais, em 2012, após cair de uma falésia, deixou duas filhas, Leonor, de 15 anos, e Maria, de 12, fruto da sua relação com a atriz.

Foi com um poema de Sophia de Mello Breyner Anderson que a atriz assinalou os 50 anos de vida do músico:

"Em todos os jardins hei-de florir,

Em todos beberei a lua cheia,

Quando enfim no meu enfim eu possuir

Todas as praias onde o mar ondeia.





Um dia serei eu o mar e a areia,

A tudo quanto existe me hei-de unir,

E o meu sangue arrasta em cada veia

Esse abraço que um dia se há-de abrir.





Então receberei no meu desejo

Todo o fogo que habita na floresta

Conhecido por mim como num beijo.





Então serei o ritmo das paisagens,

A secreta abundância dessa festa

Que eu via prometida nas imagens".





"Hoje comemoramos os 50 anos da data de nascimento do nosso muito amado Bernardo", escreveu a artista na legenda da fotografia que partilhou do pianista.

Recorde-se que Beatriz Batarda está junta com o humorista Bruno Nogueira desde 2013, com quem tem uma filha, Luísa, de cinco anos.