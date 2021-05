Bebé da ex-Casa dos Segredos Angélica Jordão morre à nascença

01:30

Carolina Cunha

Angélica Jordão, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, vive um dos piores momentos da sua vida com a morte da filha recém-nascida. A gravidez havia sido anunciada em fevereiro, um mês depois de se ter casado com Jacob Kane e Angélica mostrava estar a viver momentos de pura felicidade ao exibir a sua barriguinha.O sonho da maternidade acabou por ter o pior dos desfechos e a bebé não resistiu às complicações de um parto prematuro, perto dos seis meses de gravidez. "Tu foste embora, rápida e silenciosamente, sem deixares a tua marca neste mundo tão mau. Deves saber que foste muito amada. Gosto de pensar que sabias disso!", escreveu Angélica, nas redes sociais, partilhando, assim, os dias mais tristes que está a viver. "Na manhã de 5 de maio, o meu mundo foi arrancado dos meus pés, não só dos meus mas de todos daqueles que me rodeavam!", disse, acrescentando que ainda teve a bebé no colo, mas que Lua, como lhe chamou, acabou por não resistir. "Tive a sorte de te ter no meu colo, beijar-te e dar-te uma turrinha e dizer-te o quanto te amava! Eras linda, linda, linda!", partilhou a irmã de Mel Jordão, companheira do músico Diogo Piçarra.Uma dor sem fim para Angélica, que está devastada com a perda. "Hoje saio deste hospital sendo mãe e sem filha! Eu sei que hoje tenho um anjinho da guarda e esse anjinho da guarda chama-se Lua! Amo-te para sempre", pode ler-se na publicação.O cantor norte-americano John Legend e a mulher Chrissy Teigen choraram a morte do terceiro filho, que perdeu a vida num parto prematuro. Tudo aconteceu aos cinco meses de gestação, com a modelo a dar à luz o filho morto. A mulher do artista recebeu várias transfusões de sangue na gravidez, contudo, as mesmas não foram suficientes para dar ao bebé "os nutrientes de que necessitava" e este não sobreviveu. A história dos artistas comoveu o Mundo.