Bebé de Benedita Pereira já nasceu

Benedita Pereira

Foto: Instagram

27 fev 2020 • 12:15

Benedita Pereira já é mãe. Álvaro, fruto da relação da atriz com Francisco Eduardo Roldão, terá nascido esta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. A notícia do nascimento do bebé foi anunciada pelo namorado de Benedita Pereira., escreveu nas suas redes sociais.Benedita e Francisco estão juntos desde 2017 e Álvaro é o primeiro filho em comum do casal.