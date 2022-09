Bebé de Diana Lopes do Big Brother é fruto de traição

Diana Lopes, de 28 anos, concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), já tinha revelado que só soube que estava grávida no momento do parto e que não está com o pai do filho, não tendo revelado mais pormenores do nascimento do pequeno Afonso, hoje com três anos.Agora, a revista ‘TV Guia’ avança que o bebé foi resultado de uma traição. “A Diana antes de engravidar tinha um namorado, estavam naquela fase do vai, não vai. Só que ela cometeu um erro… foi para a cama com o melhor amigo do namorado. E aquilo acabou muito mal porque engravidou”, contou uma amiga da empresária à publicação.