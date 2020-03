Bebé de Diogo Piçarra nasce prematura e está internada no hospital

O número 3 sempre foi o meu número favorito, até o tenho tatuado mas nunca soube explicar bem porquê... até agora! A nossa filha nasceu a 3/3/20 e eu aos 33 anos renasci com ela. Quis vir conhecer o mundo antes do tempo, e por isso está na neonatologia a receber todos os cuidados para sair mais forte", escreveu a maquilhadora no Instagram.



, escreveu a maquilhadora no Instagram.



O cantora também assinalou a data do nascimento da primeira filha.



Diogo Piçarra, recorde-se, sobe ao palco do Altice Arena no próximo dia 28 de março.







A revelação foi feita pelo casal através das redes sociais.