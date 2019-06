Bebé Oliver já nasceu. Jessica Athayde e Diogo Amaral rendidos

Depois de uma gravidez polémica, em que Jessica Athayde quebrou tabus ao falar abertamente sobre o lado menos bom de uma gestação, o primeiro filho da atriz, em comum com Diogo Amaral, nasceu sábado no Hospital Cuf Descobertas.A notícia foi dada através das redes sociais pelos pais babados, que se mostraram felizes com o pequeno Oliver ainda na maternidade."A minha vida resumida numa fotografia", escreveu Jessica Athayde, de 33 anos, na legenda de uma imagem no Instagram em que o companheiro segura no bebé.Também o ator fez questão de assinalar o momento partilhando uma fotografia ternurenta de Jessica com o filho."Mãe", escreveu na legenda, acrescentando um coração.Foram várias as figuras públicas que deixaram mensagens de parabéns aos recém-papás e Vera Kolodzig, que é mãe do filho mais velho de Diogo, Mateus, fez questão de felicitar os atores, mostrando que não há mal-entendido nem mágoas em relação a esta história de amor."Parabéns, bem-vindo Oliver", escreveu Vera.