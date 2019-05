Bebé real nasceu no mesmo dia que o ator George Clooney

Amal e George Clooney

Foto: Direitos Reservados

17:11

O primeiro filho dos Duques de Sussex, Harry e Meghan, nasceu esta segunda-feira e já 'partilha' o dia de aniversário com um dos melhores amigos dos progenitores, George Clooney. O ator norte-americano completa hoje 58 anos.



O ator de Hollywood foi um dos convidados mais aclamados do casamento real do casal, com quem também já esteve de férias.

Além de Clooney, existem outras celebridades que comemoram o aniversário no dia 06 de maio. Entre estas estão personalidades como a atriz norte-americana Gabourey Sidibe, o ex-primeiro ministro do Reino Unido Tony Blair e o ex-futebolista escocês Graeme Souness.