Bebé surpresa anima família de Maria Cerqueira Gomes

, filha mais velha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e do piloto Gonçalo Gomes, recebeu a melhor das notícias ao saber queO novo bebé trouxe uma lufada de ar fresco à família, que nos últimos meses sofreu com as críticas dirigidas à jovem, de 18 anos, que já aparece na novela ‘Festa é Festa’, da TVI. Os pais da beldade uniram-se e ajudaram-na a ultrapassar este momento menos bom. Superada a tempestade, chegou a bonança.O casal – que já passou por um aborto – vive agora esta nova fase com felicidade. Bebé deverá nascer no final de julho.Maria e ‘ex’ são muito amigosEmbora a relação tenha chegado ao fim, Maria Cerqueira Gomes mantém com o ex-companheiro, Gonçalo Gomes, uma excelente amizade. Os dois são muito unidos pelo bem-estar da filha Kika e continuam presentes na vida um do outro. A estrela da TVI faz questão de elogiar publicamente a madrasta da filha. "Agora [o Gonçalo] está muito bem entregue, Muito bem casado. A Mariana é maravilhosa."