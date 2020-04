Bebés alegram quarentena das estrelas

Carolina Patrocínio deu as boas-vindas a Eduardo, o quarto filho com Gonçalo Uva, mas o primeiro rapaz, na segunda-feira. Uma alegria que chegou num momento de provação para o País e o Mundo.Contudo, a apresentadora quis deixar uma mensagem de gratidão quando o apresentou ao mundo no Instagram."Com tão poucas horas de vida e já tão sortudo de ter nascido com saúde, num País sem guerra e numa família que o adora. Apesar de todo o caos que vivemos neste momento, deem graças pelo que vos rodeia."No dia 17, tinha sido a vez da atriz Joana Santos dar à luz Mia, que veio juntar-se a Ari, de três anos, fruto da relação com o realizador Simão Cayatte. "Mia, meu amor, chegaste no início de uma nova era... e isso para mim significa coragem e esperança. Estou a explodir de amor!"Pimpinha Jardim também recebeu Tomás em tempos de quarentena e tem feito as delícias dos seguidores com fotografias do bebé com os irmãos mais velhos. "Em tempos de apreensão não podíamos ter recebido melhor presente na vida."O mesmo aconteceu com o ator Sisley Dias, que deu as boas-vindas à pequena Leia, "no meio do caos".A apresentadora Sofia Fernandes também foi mãe.