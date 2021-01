Bebés de 2021: Os famosos que vão ser papás

Para alguns é uma estreia muito ansiada, para outros é o reforçar de um amor maior. Saiba quem são as estrelas nacionais, e não só, que entraram no novo ano com mais esperança e alento

07 jan 2021 • 13:14

Os últimos meses revelaram-se conturbados para muitos, mas para outros tantos nem tudo foi mauÉ um momento importante e de esperança para muitos famosos, que se estreiam nas lides da paternidade, e o reforçar de um amor maior para outros, que voltam a aumentar as famílias.É através das redes sociais que a mulher do futebolista Matheus Uribe tem partilhado com os admiradores cada nova fase da gestação. "O meu bebé está mais gordinho e pesa pouco menos de um quilo, pode já estar a medir 35,5 cm da cabeça ao calcanhar. As orelhas estão mais sensíveis e torna-o mais atento aos sons que ouve do lado de fora. A partir de agora, o peso do meu bebé vai triplicar até ele nascer. [Estamos] cada dia mais perto de conhecer este anjo." O casal é já pai de Antonia e Esteban.A felicidade de ter um novo bebé estende-se a outros atletas dos relvados.O jogador do Benfica Julian Weigl e a mulher Sarah preparam-se para receber o primeiro filho nos braços, tal como Antonio Adán e Ana Mamore. A influenciadora Helena Coelho espera o primeiro filho com Paulo Teixeira. A atriz Bruna Quintas também surpreendeu ao anunciar a gravidez.