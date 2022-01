“Bebi o meu primeiro copo de vinho”, confessa Britney Spears

A cantora Britney Spears volta a estar no epicentro das atenções. Isto depois de ter anunciado que bebeu o primeiro copo de vinho ao final de 13 anos em abstinência e passados sob a tutela do pai Jamie Spears, que assumiu a gestão tanto da sua vida profissional como da pessoal.





“Bebi o meu primeiro copo de vinho tinto no fim de semana passado! Esperei 13 anos... é mais que tempo suficiente”, escreveu a artista de 40 anos, esta semana, no Instagram. “O sarcasmo do eu, eu, eu, a minha família ensinou-me bem com as suas ações, a serem egoístas e a amarem-se a si mesmos. Vamos a isto! Num mundo onde temos o direito de falar, conduzir, comprar álcool, ir a festas, ter dinheiro”, acrescentou Britney, mostrando a sua revolta com a família mas, por outro lado, o entusiasmo por ter conquistado a liberdade que tanto desejava.