Beckham compra casa de sonho no valor de 21 milhões de euros

O mundo pode estar em suspenso por conta da pandemia mundial, mas para David e Victoria Beckham os negócios não páram.De acordo com alguma imprensa britânica, a nova aquisição imobiliária do casal (projetada pela falecida arquiteta Zaha Hadid) ficou concluída no final de 2019, apenas alguns meses depois de David e Victoria terem visitado o edifício com os três dos seus quatro filhos: Romeo, de 17, Cruz, de 15, e a filha Harper, de oito, durante um passeio de verão. O negócio terá sido concluído no início de março.O jornal ‘The Sun’ revela que a nova propriedade dos Beckham conta com todos os luxos dignos de um dos casais mais famosos do mundo.(o prédio tem 215 metros de altura), e oferece uma paisagem de perder de vista sobre Miami. Conta com cinco luxuosos quartos, todos eles com casa de banho privativa, uma piscina coberta e um heliporto na cobertura. O condomínio tem ainda um SPA de duas salas, um solário e um salão de beleza para uso exclusivo dos seus condóminos.