Beckham têm plano secreto para juntar Meghan e Kate Middleton

28 nov 2020 • 19:40

Miguel Azevedo

Amigos íntimos da família real inglesa, David e Victoria Beckham estarão a planear ‘usar’ o casamento do filho Brooklyn com Nicola Peltz para voltar a aproximar os duques de Cambridge e Sussex. O plano estará a ser arquitetado por inteiro pela estilista, garante a revista ‘New Idea’.

Segundo a imprensa britânica, instalou-se inicialmente algum pânico em casa dos Beckham sobre quem deviriam convidar para o casamento mas parece que neste momento a ex-Spice Girl e o antigo jogador do Manchester United já terão resolvido o dilema e decidido não deixar ninguém de fora e convidar os irmãos William e Harry com as respetivas mulheres, Kate Middleton e Meghan Markle. "O David e a Victoria perceberam que escolher entre Kate e Meghan seria suicídio social", afirmou uma fonte que garante ainda que Victoria está mesmo a pensar sentar as duquesas na mesma mesa e "forçá-las" a falar uma com a outra. "A Victoria acha que não é possível elas entrarem em discussão num casamento de alto nível e terão que fazer boa figura perante as câmaras e os convidados e que isso poderá levá-las a reconciliar as suas diferenças" diz ainda aquela fonte. "Ela acha que depois de algumas taças de champanhe, todos ser darão bem".

Segundo um amigo de David Beckham, o ex-futebolista até já teria brincado com o plano da mulher e dito que, se conseguir reconciliar os irmãos, se calhar até conseguirá obter o título de cavaleiro por parte da rainha.

Recorde-se que Harry e David sempre tiveram um vínculo de amizade bastante estreito e até já trabalharam juntos em várias iniciativas de caridade. Também Meghan e Victoria firmaram a sua própria amizade logo depois que a atriz se mudou para o Reino Unido. Por outro lado é também conhecida a amizade dos Beckham com William e Kate.

