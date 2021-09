"Beijar homem, mulher ou uma parede é igual”: Jessica Athayde surge ousada em novo desafio

01:30

Carolina Cunha

Jessica Athayde promete dar que falar na terceira temporada de ‘O Clube’, a série da OPTO (plataforma de streaming da SIC), que estreia dia 9 de outubro. Aos 35 anos, a atriz surpreende com uma personagem que deixa em evidência toda a sua ousadia e sensualidade. Sem pudores com a gravação de cenas escaldantes, a artista encarou as cenas íntimas com naturalidade. "Para mim é fácil. Beijar um homem, mulher ou parede é igual. Tudo depende do que se projeta", disse a atriz ao, à margem da apresentação da nova grelha da SIC.A personagem acarretou uma maior exposição do seu corpo, porém, Jessy confessou que não teve cuidados extra com o corpo. "Estive a trabalhar com miúdas de 20 anos com o umbigo colado à coluna. Tive de ignorar isso", disse a atriz, que gravou recentemente ‘O Pai Tirano’ (SIC) e que se prepara para brilhar na peça ‘A Iguana Viúva’, no Teatro da Trindade.O evento da estação de Paço de Arcos reuniu outras caras conhecidas do canal, que exibiram os looks pautados por elegância.Filipa Nascimento trocou alianças com Duarte Gomes a 4 de setembro numa cerimónia intimista. Contudo, a lua de mel foi adiada devido aos projetos profissionais. A atriz da SIC está atualmente a gravar o "segundo volume" da novela ‘Amor Amor’, na qual assume o papel de protagonista, o que impediu fazer uma pausa no projeto. As gravações deverão terminar perto do final do ano, altura em que Filipa poderá desfrutar de um período de descanso junto do companheiro.