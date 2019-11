Beijo durante programa causa crise na relação de Ellen DeGeneres

01:30

Carolina Cunha

Jennifer Aniston foi uma das últimas convidadas do programa de Ellen DeGeneres. Um programa que ficou marcado por um beijo entre as duas artistas que surpreendeu os telespectadores e, também, Portia de Rossi, mulher da comediante, que se sentiu ofendida com a situação.O momento aconteceu depois de a atriz ter recordado o dia em que a apresentadora beijou Howard Stern, uma estrela da rádio. "Porque é que toda a gente ficou chocada? Eu beijo homens na boca. Não vou além disso, mas beijo. E quando foi a última vez que beijaste uma mulher?", perguntou Ellen, que há muito assumiu a sua homossexualidade.A estrela de ‘Friends’ respondeu que não costuma beijar mulheres, mas acabou por ceder à situação dando um beijo à apresentadora. "Tens uns lábios macios", brincou a atriz.A imprensa internacional garante que a apresentadora ainda não esqueceu o beijo de Aniston, por quem se sente atraída, e que o episódio gerou uma grande tensão no seu casamento de 11 anos, que passa agora por uma grave crise.