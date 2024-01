Beldade apanhada em estádio em Milão a assistir ao jogo de Rafael Leão

01:30

Ao marcar o último dos quatro golos da vitória do AC Milan frente ao Cagliari, Rafael Leão celebrou lançando um beijo para as bancadas que não passou despercebido ao olhar atento da imprensa italiana: o alvo deste gesto era a influenciadora Francisca Silva, que no Instagram soma mais de 75 mil seguidores.Nos últimos tempos, esta beldade tem vindo a ser associada ao avançado português e a sua presença no estádio de San Siro acabou por não passar despercebida à imprensa italiana, que garante que Francisca Silva é mesmo a nova namorada de Rafael Leão. Além do sinal do internacional português, a imprensa encarou ainda uma recentemente partilha feita pela própria influenciadora no TikTok, como um indício de que a relação é mais do que uma simples amizade.No vídeo, de apenas alguns segundos, surgem deitados numa cama, a sorrir e com os telemóveis na mão. A relação, contudo, tem sido mantida com discrição.Nascido em Almada, Rafael Leão, de 24 anos, ingressou na formação do Sporting aos nove anos, após um breve período no Amora. Está avaliado em 90 milhões de euros - esta época tem cinco golos e quatro assistências, num total de 21 partidas.