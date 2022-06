Beldades desfilam na festa do talento Academia do Cinema distinguiu os melhores do ano.

Beldades desfilam na festa do talento

01:30

Ana Maria Ribeiro

A 11ª edição dos prémios Sophia distinguiu ‘O Último Banho’, de David Bonneville, como o melhor filme do ano, e atribuiu a Ana Moreira e a Miguel Borges, respetivamente, os prémios de melhor atriz e melhor ator principal, pelo desempenho nos filmes ‘Sombra’ e ‘Terra Nova’.



Num desfile de beldades que não deixou o Casino Estoril indiferente, a Academia Portuguesa de Cinema considerou que Catarina Vasconcelos assinou a melhor realização (com o documentário ‘A Metamorfose dos Pássaros’) e que Tiago Guedes criou a melhor série/telefilme com ‘Glória’. Ana Cristina Oliveira e João Nunes Monteiro levaram para casa o prémio de melhor ator e atriz secundários, em ‘Sombra’ e ‘Diários de Otsoga’.

