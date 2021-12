Beldades exibem curvas sexy para celebrar o Natal

01:30

Carolina Cunha

Em contagem decrescente para o Natal, são muitas as modelos e atrizes, nacionais e internacionais, que mostram viver a quadra festiva com dose extra de sensualidade. Adeptas da época, espalham o espírito natalício sem pudores.É o caso da modelo Sara Sampaio, de 30 anos, que surge na campanha de Natal da prestigiada marca de lingerie Victoria’s Secret. Tal como manda a tradição, a manequim portuguesa provoca suspiros com um conjunto vermelho que deixa em evidencia as suas curvas sexy e escaldantes.Apesar de já não ser um dos ‘anjos’ da marca, continua a ser uma das escolhas para divulgar a quadra natalícia e é destaque no site da loja. Bella Hadid junta-se ao leque de modelos da campanha.Também a atriz Carolina Carvalho, de 25 anos, dá que falar numa produção natalícia. Confiante e sorridente, mostra-se com lingerie reduzida e prova que além da representação dá cartas na moda. Os fãs não resistem a elogiar e há mesmo quem a apelide de ‘Mãe Natal sexy’.Catarina Gouveia e Mia Rose também se associaram a campanhas da época, que vivem com especial felicidade. Nas fotos deixam evidente a sua beleza e ousadia. No panorama internacional, a cantora Rihanna surpreendeu numa produção em lingerie pautada por irreverência e sensualidade.