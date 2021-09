Beldades ‘incendeiam’ nova edição do Big Brother

A sensualidade reina na nova edição do ‘Big Brother’ (TVI) com as concorrentes Letícia Gonçalves, Yennifer Campos, Joana Schreyer, Ana Soares e Débora Neves a protagonizarem a verdadeira luta de ousadia. Anteriormente, provocavam o alvoroço nas redes sociais, em que dão a conhecer os seus principais atributos.A algarvia Letícia Gonçalves, que só no Instagram somava até à entrada no reality show cerca de 16 mil seguidores - agora tem mais de 50 mil -, sempre se destacou graças às suas fotografias em poses sexy. No ‘BB’, a jovem, de 27 anos, quer deixar para trás o rótulo da beleza e provar que é capaz de se superar a si mesma, assim como aos adversários. A veia competitiva acentuou-se com os anos que dedicou à ginástica acrobática de alta competição. Mas as rivais prometem dar luta...É o caso de Yennifer Campos, de 31, professora de zumba que provocou gargalhadas por não conseguir controlar o próprio riso. Nas redes sociais deu nas vistas com fotografias bastante reveladoras, em que exibia sem pudores a sua silhueta curvilínea.No leque de participantes femininas, a nova edição do reality show prova que os 30 são os novos 20. Que o digam Ana Soares, de 30, gestora de loja, que nos tempos livres ‘incendeia’ as redes sociais com fotografias ousadas. Débora Neves, de 37 anos, conquistou agora o "sonho" de participar num reality show. Para trás, deixa um currículo de candidaturas (rejeitadas) para formatos do género e uma conta do Instagram em que coloca em evidência os seus atributos, à qual poderá regressar mais cedo do que esperava, uma vez que integra a lista de nomeados à expulsão no próximo domingo.Lourenço Barcelos, de 24 anos, é natural de Albufeira e concorrente da nova edição do ‘Big Brother’. Com a entrada no reality show, quer ajudar a combater o preconceito associado às pessoas transgénero, que também ele sofreu até descobrir a sua identidade. Jovem iniciou processo de transição aos 16 anos.Nas redes sociais, os telespectadores manifestaram-se solidários com a causa defendida por Lourenço.Apesar de ter liderado no horário, a gala de ‘Big Brother’ (TVI) não foi o programa mais visto de domingo. A primeira parte de ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’ (SIC) foi o formato mais visto do dia (1,6 milhões de telespectadores e 16,8% de share), e liderou mesmo durante o arranque do ‘BB’. A gala só recuperou durante a entrevista de Ricardo Araújo Pereira a Fernando Santos.A estreia do reality show apresentado por Goucha e Cláudio Ramos atraiu 1,3 milhões de pessoas e teve 25,4% de share, vencendo ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’. Isso não foi suficiente para salvar a TVI (17,7%), que perdeu para a SIC (19,3%) no share diário.