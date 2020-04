Beleza da mulher de Salvio aquece a Páscoa

Na Argentina de quarentena com o ex-benfiquista, Magali aumenta saudades dos portugueses com fotos escaldantes.

01:30

Rute Lourenço

Toto Salvio e a mulher, Magali, viveram oito anos em Portugal, e se é verdade que ninguém se esquece do popular argentino do Benfica, a companheira também deixa saudades.Para aquecer os dias mais cinzentos que se vivem devido à pandemia de Covid-19, a empresária argentina, de 31 anos, decidiu apresentar a sua coleção de biquínis, da qual é a modelo principal e, claro, deixou os benfiquistas a suspirar com as suas fotos sexy.Atualmente a morar na Argentina, o casal, que tem dois filhos, tem partilhado nas redes sociais as rotinas em tempo de quarentena.