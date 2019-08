Beleza de filha de Oceano faz furor nas redes sociais

08 ago 2019 • 23:54

Vânia Nunes

Fabiana Cruz, filha do antigo jogador do Sporting Oceano Cruz com a ex-mulher, Rosa, é um verdadeiro sucesso nas redes sociais.A jovem, uma das repórteres do programa ‘E-Especial’, da SIC, tem partilhado inúmeras fotografias em biquíni e a sua silhueta invejável não passa despercebida. As imagens que partilha na praia são as que recebem mais ‘gostos’ e comentários com elogios à sua beleza e à sua excelente forma física.A morena, que se diz "alfacinha de gema, madeirense de coração", é especialmente ativa na rede social Instagram, onde divulga imagens dos seus momentos de lazer e em família. Mas também faz publicações sobre o seu trabalho, que consiste em acompanhar os bastidores dos programas do canal.Fabiana tem 26 anos, é licenciada em jornalismo, mas, no ano passado, optou por se dedicar ao entretenimento.