Beleza de filho de Jorge Jesus encanta Brasil e brasileiras

Já lhe chamam "o menino Jesus".Mauro, filho de Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo, já é notícia no Brasil. Enquanto o pai brilha dentro do campo, Mauro Reis de Jesus vai recolhendo fãs fora dos estádios, muito por causa da sua boa aparência física: Cabelo louro, barba por fazer, corpo tatuado e musculado.O jornal ‘Globo’, por exemplo, elogia-o mesmo com um "Ai Jesus!", num artigo em que revela as preferências do jovem: "Entre as atividades de lazer, as que envolvem aventura são as preferidas. No roteiro do português estão mergulho, snowboard, passeios de barco e bicicleta, voos de asa-delta e partidas de rugby".Mauro Reis de Jesus, que é um dos três filhos do antigo treinador do Benfica e Sporting, também já fez questão de mostrar que virou torcedor do clube do Rio de Janeiro.Na última quarta-feira, o jovem havia comemorado a vitória do Flamengo, que, sob o comando do pai, conquistou um lugar nos quartos de final da Copa dos Libertadores da América, o correspondente, na América do Sul, à Liga dos Campeões. "Jesus salva. Mostre Jesus para o mundo", escreveu Mauro nos stories do Instagram ao mostrar os jogadores comemorando.Recorde-se que Jorge Jesus assinou contrato com o Flamengo por um ano, período no qual vai ganhar quatro milhões de euros. Se cumprir objetivos, ganhará mais três milhões.