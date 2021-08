Beleza dos 40 faz subir temperatura no verão

01:30

Carolina Cunha

Em pleno mês de agosto e com as temperaturas a subir, são muitas as famosas que não perdem a oportunidade de ir a banhos e espalhar a sua sensualidade pelos areais. Atrizes e apresentadoras, com 40 ou mais anos, não prescindem de usar biquínis reduzidos e mostram que a idade não é motivo de constrangimento. Confiantes e sedutoras, provam que mantêm todos os cuidados com a imagem e os resultados estão à vista.É o caso de Liliana Campos, de 50, que continua imparável nas fotos ousadas e faz questão de deixar em evidência as suas curvas sexy. Também a atriz Cláudia Vieira, de 43, prova que a sua sensualidade se mantém com o passar do tempo e faz suspirar os seguidores que não resistem aos seus encantos. Não é de estranhar, portanto, que continue a ser considerada uma das artistas mais sensuais da televisão nacional.As atrizes Liliana Santos, de 40, Oceana Basílio, de 42, Diana Chaves, de 40, e Fernanda Serrano, de 47, brilham com as suas silhuetas ousadas fora do pequeno ecrã e mostram que a sua beleza madura continua a arrancar centenas de suspiros a quem as segue nas nas redes sociais.A sensualidade dos 40 estende-se também às apresentadoras. Cristina Ferreira, de 43, Catarina Furtado, de 48, e Isabel Figueira, de 40, também levam os fãs à loucura com atributos que fazem inveja a muitas jovens.