Beleza e sedução de Catarina Gouveia no Brasil

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

É caso para dizer que Catarina Gouveia, de 33 anos, começou o ano com o pé direito. A atriz e o marido, Pedro Melo Guerra, fugiram do frio em Portugal e aterraram em pleno verão brasileiro. O destino que elegeram foi a Praia do Forte, no estado da Bahia, onde têm vivido dias de sonho - capazes de fazer inveja a qualquer um -, marcados pelas altas temperaturas e por boas energias.









O casal optou por ficar hospedado num ecoresort repleto de luxos e mordomias. Além das paisagens paradisíacas de cortar a respiração, que a atriz da SIC faz questão de partilhar nas redes sociais. E não tem passado despercebida devido à sua beleza e elegância. Em biquíni, mostra as suas curvas sensuais e conquista milhares de elogios dos fãs e seguidores nas redes sociais, que não resistem aos seus encantos.

Confiante com o seu corpo e imagem, a artista é considerada uma inspiração pelo seu estilo de vida saudável.





Apesar de estar de férias, a prática de exercício físico e hábitos de alimentação equilibrada continuam a fazer parte das rotinas diárias de Catarina.