Festa teve caras conhecidas, várias e merecidas homenagens e muitas mulheres bonitas ao lado dos ‘reis’ do futebol.

Bernardo Silva com a mulher, Inês

Foto: Zed Jameson/ Getty Images

22 nov 2023 • 01:30

Vanessa Fidalgo

A festa premiou os reis do futebol, mas foram as rainhas a brilhar na gala Quinas de Ouro (Federação Portuguesa de Futebol), que se realizou segunda-feira, no Centro de Congressos de Lisboa.