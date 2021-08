Beleza sem limites de Margarida Corceiro Namorada de João Félix faz furor durante dias de descanso no Algarve.

Beleza sem limites de Margarida Corceiro

01:30

Carolina Cunha

Aos 18 anos, Margarida Corceiro é considerada uma das jovens mais belas da atualidade e não há dúvidas do porquê. A sua beleza e sensualidade não passam despercebidas e durante as férias no Algarve a jovem atriz deu muito que falar. Magui, como é carinhosamente tratada, não se inibiu de usar os biquínis mais reduzidos que deixam em evidência a sua silhueta bronzeada e tonificada. Apesar das águas cristalinas a sul, o que despertou a atenção dos fãs foram mesmo as curvas sensuais da namorada de Félix, que se mostrou a bordo de um iate com um grupo de amigos em que a diversão está garantida. No Instagram já soma mais de 1 milhão de seguidores que não resistem aos seus encantos.

Mais sobre

artigos relacionados