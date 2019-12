Bella Hadid ousada na praia Manequim de 23 anos está de férias em miami e tem incendiado a internet com fotos ousadas

Bella Hadid

Foto: Direitos Reservados

11:00

Carolina Cunha

De férias em Miami, a modelo norte-americana, de 23 anos, mostra o porquê de ser considerada uma das mulheres mais sexy e requisitadas da indústria da moda. Além de exibir um corpo de sonho, a manequim foi considera a mulher com o rosto mais simétrico do Mundo, que é 94,35% perfeito – sendo que o queixo, a posição dos olhos e a testa são as suas melhores características.

