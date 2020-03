Ben Affleck em risco de sofrer recaída

A carregar o vídeo ...

Aos 47 anos, Ben Affleck tem razões para estar feliz. A recuperar de uma longa batalha contra o álcool, que lhe custou o casamento, voltou a encontrar o amor nos braços de Ana de Armas, de 31.Contudo, os amigos receiam que o romance esteja a evoluir depressa demais e que o ator possa a vir a sofrer uma recaída., diz à ‘National Enquirer’ um amigo do ator.Affleck e de Armas apareceram nas capas de revistas depois de terem sido visto juntos de férias, primeiro em Cuba e depois na Costa Rica. De acordo com a revista, o ator está caído de amores pela atriz cubana, apesar de os amigos o terem aconselhado a reorganizar a sua vida antes de arriscar tudo numa relação.A publicação diz ainda que a ex-mulher, Jennifer Garner, também está preocupada. "Ela espera que a Ana saiba onde está a meter-se, pois não quer ser ela a ‘apanhar os cacos’ quando Ben voltar a sucumbir ao álcool e precisar de ser novamente internado", adianta uma fonte próxima do ex-casal.Ben Affleck esteveMesmo separado, o ex-casal mantém uma boa relação e Garner nunca abandonou Affleck nos momentos mais difíceis, tendo sido o seu apoio durante a reabilitação. Em entrevista ao ‘Good Morning America’, o ator disse que o pai também era alcoólico.