Ben Affleck: os motivos que ditaram o fim do romance

09 fev 2021 • 15:58

Sónia Dias

Juntos há cerca de um ano, Ben Affleck e Ana de Armas pareciam um dos casais mais apaixonados de Hollywood. Contudo, tudo mudou quando a atriz cubana, de 32 anos, revelou o desejo de ter filhos. Affleck, de 48, que já é pai de Violet, de 14, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito, frutos do seu casamento com Jennifer Garner, mostrou que não tinha vontade de aumentar a família, deixando a namorada desolada.

A partir desse momento, o casal começou a afastar-se, com o tempo em que estava junto a ser dominado por discussões. "O Ben não está em condições para iniciar uma nova família", disse ao Page Six um amigo do ator, referindo-se ao facto de este ainda estar em processo de reabilitação do vício do álcool, que lhe custou o primeiro casamento e quase lhe destruiu a carreira. E acrescenta que, até agora, Ana tinha sido uma ajuda crucial na sua recuperação. Foi ela que evitou que fosse despedido do filme ‘The Way Back’ (2020), depois de sofrer uma recaída.



Muitas divergências

Ben e Ana conheceram-se nas gravações de ‘Deep Water’, em 2019, e desde logo desenvolveram uma química poderosa. Pouco depois, a atriz mudava-se para a mansão do artista em Los Angeles. Contudo, mais recentemente, ela queria deixar a cidade, o que o ator recusou, uma vez que quer estar próximo dos filhos.

