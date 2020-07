Ben Affleck vive paixão ou crise de meia-idade?

Ben Affleck está perdido de amores por Ana de Armas e os dois podem mesmo estar noivos.De acordo com a revista ‘In Touch’, o ator, de 47 anos, pediu a mão da namorada, de 32, em casamento no passado mês de abril com um magnífico anel de diamantes no valor de 178 mil euros.Apesar de se mostrar radiante com a nova paixão, alguns amigos e familiares do artista temem que este esteja a precipitar-se e a colocar em risco meses de sobriedade em nome daquilo que parece ser uma crise de meia-idade.As pessoas mais próximas de Affleck receiam mesmo que, se as coisas correrem mal, este possa voltar a refugiar-se no álcool.Segundo a publicação, Ben Affleck anda a fazer de tudo para parecer mais novo ao lado da namorada, exibindo um cabelo mais escuro e um visual mais moderno, tendo também recorrido a injeções de botox e tratamentos de laser no rosto., começa por explicar uma fonte próxima do ator à ‘In Touch’., acrescentou. O novo visual tem como objetivo impressionar a atriz cubana por quem está apaixonado., adianta a mesma fonte. "A ideia de que ela possa vir a trocá-lo por alguém mais novo deixa-o aterrorizado", conclui.Ana de Armas passou um fim de semana divertido na companhia dos filhos do namorado.A atriz foi fotografada a brincar com Seraphina, de 11 anos, e Samuel, de oito, no quintal da casa em que o casal está a passar a quarentena, na Califórnia. Ben Affleck também é pai de Violet, de 14.As três crianças são fruto do casamento do ator com Jennifer Garner, de quem se separou oficialmente em 2018. Apesar de divorciados, Affleck e Garner continuam a manter uma relação de amizade.