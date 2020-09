16:14

entrou oficialmente ao serviço da TVI no passado dia 1, mas a liderança das audiências mantém-se do lado da SIC.No entanto, na última quarta-feira, o programaliderou, derrubando os rivais 'Casa Feliz', da SIC, o que em muito se atribui à entrevista deRuben Vieira, o assistente de realização que se tornou famoso ao lado de Cristina no seu antigo programa, estreou-se na TVI e falou sobre os seus sonhos, tendo sido surpreendido com uma declaração de amor da mulher, Rita Ferro Rodrigues. O depoimento emotivo de Ben, como é tratado, alavancou a vitória da TVI, que foi acompanhada por uma média de 406 mil espectadores, mais 100 mil do que 'Casa Feliz', ontem apresentado a solo por Diana Chaves.