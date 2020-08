“Ben” revela-se cúmplice da mulher enquanto espera por Cristina

O futuro profissional do assistente de produção de Cristina Ferreira continua em aberto, mas tudo indica que Rúben Vieira, mais conhecido por ‘Ben’, siga as pisadas da apresentadora e esteja a seu lado no seu próximo programa na TVI.



O profissional, que já faz parte da equipa técnica do 'Somos Portugal', tem aproveitado os últimos dias para desfrutar de umas férias românticas ao lado da mulher, Rita Ferro Rodrigues, e os filhos.

"A piada era boa mas não deu para contar", escreveu a apresentadora na legenda da fotografia que partilhou, nas redes sociais, ao lado do mais que tudo, em que ambos surgem a rir.

Ainda em julho, Cristina Ferreira deu a entender que levava o assistente de produção consigo para o canal de Queluz de Baixo, através de uma publicação nas redes sociais: "Ó Bennnnnnn… setembro é já amanhã", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado de Rúben.

À semelhança da apresentadora, a companheira de ‘Ben’ reagiu à possível mudança do marido para a TVI, através de um longo desabafo, onde tece rasgados elogios.

Recorde-se que Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues estão juntos desde 2007 e têm um filho em comum, Eduardo.