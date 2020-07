Ben declara-se a Rita Ferro Rodrigues depois da polémica com Cristina Ferreira

Assistente de produção do 'Programa da Cristina' utilizou as redes sociais para declarar-se à companheira.

01 jul 2020 • 12:28

Depois das críticas que surgiram nas redes sociais sobre a brincadeira de casamento que Cristina Ferreira protagonizou com o companheiro de Rita Ferro Rodrigues, Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, no programa de ontem, dia 30 junho, o assistente de produção do ‘Programa da Cristina’ utilizou as redes sociais para fazer uma declaração à companheira, Rita Ferro Rodrigues.

"Hoje falámos de casamentos do antigamente, hoje é a altura de homenagear a mulher que me faz feliz, a mulher que me aceita como sou e que me faz sorrir todos os dias", começou por escrever na legenda da fotografia em que surge ao lado da companheira, protagonizada para a revista ‘Cristina’.

"A mulher que eu amo e com quem quero envelhecer. Minha vida, se algum dia ouvires dizer que te esqueci, chora por mim porque morri", terminou, frisando que nunca irá esquecer a companheira, uma clara indireta às críticas que os seguidores fizeram sobre a brincadeira.

Recorde-se que Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues estão juntos desde 2007 e têm um filho em comum, Eduardo.