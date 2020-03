Ben do ‘Programa da Cristina’ abre o coração sobre Rita Ferro Rodrigues: “Levámos muita pancada”

Num dos programas especiais transmitidos por Cristina Ferreira em período de quarentena, para continuar a fazer companhia aos portugueses, a SIC partilhou uma conversa emotiva da apresentadora com Ruben Vieira, mais conhecido por Ben, o assistente de produção do seu programa, já muito acarinhado pelos portugueses.

Ben desabafou sobre uma das fases mais duras que viveu: a morte do pai. Emocionado, recordou o apoio da, na altura, apenas colega e amiga, Rita Ferro Rodrigues. "A Rita foi um mulherão. Eu já tinha percebido antes que ela gostava muito de mim, mas aquilo foi mesmo a prova de fogo. Ela podia ter-me dado só o ombro, mas não fez só isso, e aí sentes que é amor, sim", disse.

Ben confessou ainda que o ‘clique’ com Rita se deu numa situação inesperada e complicada, quando a apresentadora precisou da sua assistência durante o trabalho. "Ela sentiu-se mal e desmaiou nos meus braços. E quando ela olhou para mim e agradeceu, aquilo foi doce", contou, com um brilho nos olhos, admitindo que "não queria sentir aquilo", porque, para ele, ela era "a menina que entrava de nariz empinado no trabalho".

No entanto, os dois acabaram por se apaixonar e vivem uma relação que tem recebido todo o carinho do público.

"Somos totalmente diferentes, mas eu acho que só assim é que resulta", admitiu Ben.

"Eu gosto do lado dela de não me tentar mudar. Ela tentou, mas eu não deixei. Foi aí que pensei: 'não, ela gosta mesmo de mim'. Lembro-me de lhe dizer que eu não era o Ken, que ela cortava o cabelo ou vestia o que queria, o boneco que montava e desmontava. Depois dessa conversa, percebi que viesse o que viesse, íamos resultar", revelou, orgulhoso do que construiu ao lado do rosto da televisão. "Levámos muita pancada, dentro e fora do trabalho. Agora, acho que estamos mais fortes que nunca", afirmou.

Ben falou ainda sobre a adaptação quando assumiram o namoro.

"Ia muito nervoso quando conheci o pai dela. Mas queria ir como eu sou, e é assim que quero que me aceitem. Eu disse à Rita: 'Deixa-me ser assim'. Não queria barreiras", contou, revelando que "gosta de motas, ténis", e não gosta de "telefones, redes sociais". "Gosto de coisas físicas. Por isso acho que aí nos encontramos", disse, enquanto garantiu que ambos acabaram por se completar ao respeitar o espaço e os gostos um do outro.

Hoje em dia, confiante do amor que os une, que oficializaram em 2010, Ben mostra-se mais feliz que nunca ao lado de Rita Ferro Rodrigues.

Questionado por Cristina Ferreira sobre o que diria à apresentadora hoje em dia, não hesita em responder, com um sorriso: "Hoje, dizia-lhe que ela continue a ser o que é para mim, a aturar-me todas as maluqueiras, as pancadas que tenho".

Cristina Ferreira terminou a conversa com uma questão cuja resposta acabou por deixá-la radiante. "Tens a certeza da casa em que estás, todos os dias?", perguntou. "Tenho a certeza que estou na casa certa, todos os dias. Nas duas casas", respondeu Ruben, referindo-se não só ao lugar onde partilha uma vida com a mulher, Rita Ferro Rodrigues mas também a casa de Cristina Ferreira no programa da SIC, onde trabalha todas as manhãs.

Recorde-se que o programa de Cristina Ferreira, das manhãs da SIC, foi suspenso devido ao surto de coronavírus, à semelhança de outros formatos de entretenimento do canal.