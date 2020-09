Ben em lágrimas com mensagem da mulher: "Espero que não te ataquem nem te julguem"

Espero que te tratem bem. Que não te ataquem, que não te julguem. Que não sofras como muitos de nós sofremos quando estamos expostos. Eu estou habituada, tu não, e quando tocam nos meus, meto as garras de fora", disse.



"Mas vai correr bem porque tu tens uma luz e uma beleza que eu vi há 14 anos e que agora todos estão a ver", disse ainda, orgulhosa.



Ben acabou por ficar em lágrimas e voltou a mostrar o amor que nutre pela companheira. "

mãe de uma menina, Leonor, de 18 anos, e ele é pai de um rapaz, Miguel, de 16 anos.

Rúben Vieira foi o convidado da manhã desta quarta-feira no 'Você na TV' para apresentar o novo projeto que vai comandar.'O Camião do Ben' é a rubrica que vai conduzir no programa 'Somos Portugal' nesta mudança para a TVI.Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o parceiro de Cristina Ferreira foi surpreendido pela mulher, Rita Ferro Rodrigues, que lhe dedicou palavras emotivas nesta fase.A apresentadora surgiu na emissão através de videochamada para demonstrar o amor., afirmou, revelando que partilha o mesmo amor pelos filhos da mulher do que pelo filho que têm em comum., disse.Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues têm um filho em comum, Eduardo, de nove anos. O rosto da SIC éManuel Luís Goucha não escondeu o quanto ficou 'derretido' com a relação do casal.